Tigers Realm Coal Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die Tigers Realm Coal-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,01 AUD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,006 AUD, was einem Rückgang von 40 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,01 AUD zeigt einen Rückgang von 40 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Tigers Realm Coal also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende hat Tigers Realm Coal ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was eine negative Differenz von -6,36 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tigers Realm Coal-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI bestätigen diese Einschätzung, wodurch die Aktie in Bezug auf den RSI ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.