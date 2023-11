Tigers Realm Coal Aktie: Viel Lärm um nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "Two Harbors":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Tigers Realm Coal diskutiert, wobei weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch in den vergangenen Tagen wurde weder positiv noch negativ über Tigers Realm Coal gesprochen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder auch verändern. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen in den sozialen Medien beeinflussen die Einschätzungen für Aktien. Bei Tigers Realm Coal wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderungen zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen auf einer Skala von 0 bis 100. Der RSI der Tigers Realm Coal liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 75, was ebenfalls als Indikator für eine überkaufte Situation gilt und somit auch als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Tigers Realm Coal derzeit eine Rendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,79 %. Mit einer Differenz von lediglich 6,79 Prozentpunkten wird auch dies als "Schlecht" eingestuft.