Tigers Realm Coal Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die Tigers Realm Coal-Aktie wurde in einer technischen Analyse bewertet, die auf den Schlusskursen der vergangenen 200 Handelstage basiert. Dabei ergab sich ein Durchschnitt von 0,01 AUD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,005 AUD, was einen Unterschied von -50 Prozent darstellt. Aufgrund dessen wurde die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,01 AUD wurde unterschritten, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führte.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 6,83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 6,83) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhielt die Tigers Realm Coal-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergab eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt ergab sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Tigers Realm Coal als unterbewertet, da das KGV mit 0,92 insgesamt 98 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau" (48,72). Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhielt die Aktie die Einstufung "Gut".