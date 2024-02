Tiger Brands Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Weitere Suchergebnisse zu "Tiger Brands":

Die Dividendenrendite von Tiger Brands beträgt derzeit 4,97 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 5,25 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird das Unternehmen von Analysten neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier über- oder unterbewertet ist. Der 7-Tage-RSI für Tiger Brands liegt bei 60 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 48,61 ebenfalls eine neutrale Bewertung.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung gab, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs von 10 EUR um +18,76 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ab, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs von 10 EUR nur um +3,2 Prozent vom Durchschnitt der letzten 50 Handelstage entfernt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält Tiger Brands daher eine neutrale Bewertung für die Dividendenpolitik, den RSI, das Sentiment und die technische Analyse.