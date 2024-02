Tiger Brands Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Weitere Suchergebnisse zu "Tiger Brands":

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe für Investoren. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Eine Analyse der Aktie von Tiger Brands zeigt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Tiger Brands weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Tiger Brands bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf die Dividende hat Tiger Brands derzeit eine Dividendenrendite von 4,97 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,89%. Aufgrund dieser Differenz erhält die Tiger Brands-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 68,75 Punkten, was darauf hindeutet, dass Tiger Brands weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Ergebnisse, wodurch das Wertpapier ebenfalls mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Tiger Brands-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung bei Tiger Brands in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Trotzdem standen in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Damit ergibt sich zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.