Tiger Brands Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiges Maß zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Tiger Brands weist derzeit ein KGV von 11 auf, während vergleichbare Unternehmen in der Nahrungsmittelbranche im Durchschnitt ein KGV von 38 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie von Tiger Brands daher unterbewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung durch die Redaktion führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tiger Brands-Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 8,44 EUR liegt, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 9,6 EUR liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +13,74 Prozent und führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (8,81 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem Durchschnitt (+8,97 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Tiger Brands-Aktie in der einfachen Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz zeigt sich, dass die Aktivität der Diskussionen um die Tiger Brands-Aktie im Durchschnitt liegt. Die Rate der Stimmungsänderung war in letzter Zeit kaum verändert, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie daher in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet Tiger Brands derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Nahrungsmittelbranche. Mit einer Differenz von 1,66 Prozentpunkten (5,58 % gegenüber 3,92 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher die Einstufung "Gut".