Tiger Brands Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird die Tiger Brands aktuell als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 8,44 EUR, während der Aktienkurs (9,6 EUR) um +13,74 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 8,81 EUR entspricht einer positiven Abweichung von +8,97 Prozent, was die Aktie ebenfalls als "Gut"-Wert kennzeichnet.

In Bezug auf den Relative Strength-Index handelt es sich bei der Aktie der Tiger Brands um einen Neutral-Titel. Der RSI7 liegt bei 51,61 und der RSI25 bei 37,5, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt negativ. In den vergangenen beiden Wochen standen besonders negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweisen. Daraus ergibt sich eine Gesamteinstufung als "Neutral"-Wert für die Tiger Brands.

Insgesamt ergibt sich aus diesen Faktoren eine neutrale bis negative Bewertung der Tiger Brands-Aktie.