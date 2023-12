Tiger Brands Aktie: Jubelschreie!

Weitere Suchergebnisse zu "Tiger Brands":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Tiger Brands betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 17,39 Punkte, was bedeutet, dass Tiger Brands momentan überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 31,88, was darauf hindeutet, dass Tiger Brands weder überkauft noch -verkauft ist, daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Tiger Brands in diesem Punkt unserer Analyse als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Tiger Brands bei 5,58 Prozent, was 1,65 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Da die Branche "Nahrungsmittel" eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3% hat, wird die Aktie als lukratives Investment betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tiger Brands derzeit bei 8,49 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 9,7 EUR erreicht hat. Dies entspricht einer Distanz von +14,25 Prozent zum GD200 und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 8,44 EUR, was einer Distanz von +14,93 Prozent entspricht und die Aktie ebenfalls als "Gut" einstuft. Insgesamt wird Tiger Brands daher mit einer Gesamtnote von "Gut" bewertet.

Abschließend lässt sich sagen, dass das Sentiment und der Buzz rund um Tiger Brands eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung aufweisen. Dies führt zur Gesamtbewertung als "Neutral".