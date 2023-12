Tiger Brands Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In jüngster Zeit jedoch haben sich die Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Tiger Brands ausgetauscht. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und ergibt somit eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die Dividendenrendite für Tiger Brands beträgt 5,58 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau, was lediglich 0,29 Prozent über dem Mittelwert (5,28) für diese Aktie liegt. Daher erhält Tiger Brands von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Aktie von Tiger Brands mit einem Wert von 11,48 deutlich niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Nahrungsmittelbranche (43,8). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, weshalb die fundamentale Analyse die Einstufung "Gut" ergibt.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle RSI-Wert von 35,29 deutet darauf hin, dass die Tiger Brands weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 33, was ebenfalls als Signal für ein neutrales Rating gilt. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI die Einstufung "Neutral".