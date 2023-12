Tiger Brands Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Tiger Brands":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Tiger Brands. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 45 Punkte, was darauf hindeutet, dass Tiger Brands weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 32,79 Punkten, was der Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating einbringt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Tiger Brands-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 8,45 EUR. Der letzte Schlusskurs von 9,6 EUR weicht somit um +13,61 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 8,67 EUR eine positive Abweichung von +10,73 Prozent, wodurch die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating erhält. Zusammenfassend wird die Aktie von Tiger Brands in Bezug auf die einfache Charttechnik als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen rund um Tiger Brands in den sozialen Medien zeigen keine klare Richtung, obwohl in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Die Anlegerstimmung in Bezug auf die Aktie von Tiger Brands wird somit als "Neutral" angemessen bewertet.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen nicht festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz mit einem "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Tiger Brands auf dieser Stufe daher eine "Neutral"-Bewertung.