Tiger Brands Aktie: Es wird konkret!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tiger Brands liegt derzeit bei 11,48 und damit 70 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 38 im Nahrungsmittelsektor. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, und daher erhält Tiger Brands auf dieser Grundlage eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tiger Brands-Aktie der letzten 200 Handelstage einen Wert von 8,44 EUR. Dies liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 9,65 EUR, was einer Abweichung von +14,34 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (8,97 EUR) liegt unter dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von +7,58 Prozent. Daher wird die Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Tiger Brands eingestellt waren. Es wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert, und es gab keine positiven Beiträge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Tiger Brands daher eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividende liegt Tiger Brands mit 5,58 % über dem Branchendurchschnitt von 3,91 % im Nahrungsmittelsektor, was einer Differenz von 1,66 Prozentpunkten entspricht. Daher wird die Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt als positiv bewertet, und die Einstufung lautet daher "Gut".