Tiga Acquisition Aktie: Es wird konkret!

In den letzten Wochen gab es bei Grindr keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, jedoch wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert. Dies führt dazu, dass die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Die Diskussionen über Grindr in den sozialen Medien waren in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Anleger zeigten an fünf Tagen ein positives Sentiment, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten Tagen dominierten vor allem negative Themen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Aktie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 20,19, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI25 beläuft sich auf 28,87, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Grindr-Aktie deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch beim gleitenden Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen liegt der Schlusskurs über dem Durchschnitt, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die Aktie führt.