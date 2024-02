Tiga Acquisition Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Weitere Suchergebnisse zu "Engie":

Die technische Analyse der Aktie Grindr zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 beträgt 6,51 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (8,06 USD) um +23,81 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies deutet auf eine positive Bewertung hin. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 8,45 USD, was einer Abweichung von -4,62 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 70,07 Punkten, was auf eine Überkauftheit der Aktie hindeutet und somit ein "Schlecht"-Rating ergibt. Dagegen zeigt der RSI25, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Grindr daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Punkt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Negative Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Das Sentiment und der Buzz um Grindr zeigen eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung verlief in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.