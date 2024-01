Tietto Minerals Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die technische Analyse der Tietto Minerals-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,52 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,615 AUD liegt, was einem Unterschied von +18,27 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" bewertet. Wenn wir jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachten, liegt der Wert bei 0,6 AUD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,5 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Tietto Minerals-Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen beim Stimmungsbild der Tietto Minerals-Aktie festgestellt werden, weshalb sie als "Neutral" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Tietto Minerals diskutiert wurde. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Tietto Minerals-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 42,86, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25 liegt bei 51,43, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.