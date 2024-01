Tietto Minerals Aktie: Keine Angst!

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Tietto Minerals als Neutral-Titel einzustufen ist. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Tietto Minerals-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 42,86 und für den RSI25 von 51,43, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Tietto Minerals diskutiert, wobei an zehn Tagen positive Themen im Vordergrund standen und an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren die Themen vor allem positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die technische Analyse, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Tietto Minerals-Aktie, zeigt, dass der aktuelle Wert deutlich über dem Wert der letzten 200 Handelstage liegt. Somit wird die Aktie als "Gut" bewertet. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch eine andere Bewertung, nämlich ein "Neutral"-Rating. Unter Berücksichtigung beider Analysen wird die Tietto Minerals-Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, da in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Tietto Minerals auf dieser Stufe daher eine "Schlecht"-Bewertung.