Tier One Silver Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Tier One Silver im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Tier One Silver. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Tier One Silver von 0.085 CAD mit -46,88 Prozent Entfernung vom GD200 (0,16 CAD) aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 0,09 CAD. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Schlecht"-Signal vorliegt, da der Abstand -5,56 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Tier One Silver-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein RSI als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Tier One Silver führt bei einem Niveau von 25 zur Einstufung "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 53,57 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Gut".

Die Analyse der Internet-Kommunikation ergab, dass die Stimmung sich für Tier One Silver in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Die Aktie bekommt dafür eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Tier One Silver haben in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Tier One Silver bekommt dafür eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.