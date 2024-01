Tier One Silver Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die technische Analyse der Tier One Silver-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,19 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,095 CAD weicht um -50 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 0,1 CAD, was einer Abweichung von -5 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt die Untersuchung, dass die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Schwankungen aufzeigt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Tier One Silver-Aktie beträgt 66,67, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52,17, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Zusammenfassend ergibt sich daher ein Gesamtbild, das zu einem Rating von "Neutral" für die Aktie führt.