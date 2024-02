Tier One Silver Aktie: Eine neue Chance!

Die Tier One Silver-Aktie wird derzeit aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,17 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,08 CAD liegt, was einer Abweichung von -52,94 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,09 CAD unter dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von -11,11 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Tier One Silver-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Tier One Silver-Aktie beträgt aktuell 62 und damit wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt ebenfalls bei 62,5, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Tier One Silver diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch während der vergangenen ein, zwei Tage, dominierten vor allem positive Themen die Diskussion, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich für Tier One Silver in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt wird die Tier One Silver-Aktie daher auf technischer Basis mit einem "Schlecht"-Rating und auf der Grundlage des Anleger-Sentiments mit einem "Gut"-Rating bewertet.