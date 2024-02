Tier One Silver Aktie: Alles kein Problem!

Die Tier One Silver-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 0,17 CAD verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt mit 0,08 CAD um -52,94 Prozent darunter, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,09 CAD) übertrifft den aktuellen Schlusskurs um -11,11 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tier One Silver-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 62, und der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 62,5. Daher erhält die Aktie sowohl für den RSI7 als auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Tier One Silver diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen, was weiterhin zu einer "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung rund um Tier One Silver in den vergangenen Wochen deutlich positiver geworden ist. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.