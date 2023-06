Tiefgekühlte Fischspezialitäten bei NORMA zum Wochenstart deutlich reduziert

Nürnberg (ots) -Wie bereits am gestrigen Sonntag angekündigt, senkt der Discounter aus Nürnberg die Preise für viele tiefgekühlte Fischspezialitäten.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):FJORDKRONE Alaska-Seelachs Portionsfilets sort., 600 g/ 800 gBislang: 5,69 EURJetzt: 4,79 EURFJORDKRONE Schlemmerfilet sort., 400 gBislang: 3,19 EURJetzt: 2,85 EURFJORDKRONE Knusperfilets sort., 400 gBislang: 3,49 EURJetzt: 2,99 EURFJORDKRONE Backfischstäbchen, 405 gBislang: 3,19 EURJetzt: 2,85 EURFJORDKRONE Fischstäbchen, 450 gBislang: 3,19 EURJetzt: 2,85 EURFJORDKRONE Alaska Seelachsfilet, 1 kgBislang: 7,49 EURJetzt: 6,49 EURFJORDKRONE Alaska-Seelachs Filetportionen, 400 gBislang: 3,69 EURJetzt: 2,79 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell