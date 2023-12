Tidewater Midstream and Infrastructure ist zurück!

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien für Tidewater Midstream And Infrastructure haben sich in den letzten Wochen nicht stark verändert. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. In Bezug auf die Analystenbewertung erhält das Unternehmen überwiegend positive Bewertungen. Von insgesamt 6 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten sind 5 als "Gut" eingestuft worden, 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Unternehmen.

Aktuell weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tidewater Midstream And Infrastructure 33,48 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 72,66 liegt. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur Rendite anderer Unternehmen im Energie-Sektor hat die Aktie von Tidewater Midstream And Infrastructure im letzten Jahr eine unterdurchschnittliche Rendite von -12,78 Prozent erzielt. Dies bedeutet, dass das Unternehmen 9,51 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.