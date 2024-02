Tidewater Midstream and Infrastructure Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Der Aktienkurs von Tidewater Midstream And Infrastructure zeigt eine negative Performance im Vergleich zum Branchendurchschnitt des Energiesektors. Mit einer Rendite von -19,65 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die eine mittlere Rendite von 1,25 Prozent erzielt, liegt Tidewater Midstream And Infrastructure mit einer Rendite von 20,9 Prozent deutlich darunter. Dies führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab keine Diskussionen über das Unternehmen Tidewater Midstream And Infrastructure. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Tidewater Midstream And Infrastructure derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8,31 % in der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für Tidewater Midstream And Infrastructure ergeben eine durchschnittliche Bewertung von "Gut", mit 5 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Die kurzfristige Analyse der letzten Studien ergibt eine "Neutral"-Einstufung, basierend auf 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 6,98 CAD für das Wertpapier zeigt ein Aufwärtspotential von 731,35 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Tidewater Midstream And Infrastructure eine "Gut"-Bewertung.