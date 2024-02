Tidewater Midstream and Infrastructure Aktie: Das darf nicht passieren!

Die technische Analyse der Tidewater Midstream and Infrastructure-Aktie deutet auf eine negative Entwicklung hin. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen unter dem aktuellen Schlusskurs, was auf einen Abwärtstrend hindeutet. Die Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren fällt dementsprechend "Schlecht" aus.

Im Gegensatz dazu zeigt die fundamentale Analyse ein positives Bild. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 33,48 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 49,4 und deutet somit auf eine Unterbewertung der Aktie hin.

Die Einschätzung der Analysten ergibt ebenfalls ein überwiegend positives Bild, mit 5 positiven und 1 neutralen Bewertung. Auch das durchschnittliche Kursziel der Analysten von 6,98 CAD deutet auf eine mögliche Steigerung des Aktienkurses um 741,37 Prozent hin.

Jedoch schneidet die Aktie in Bezug auf die Dividendenrendite schlecht ab, da sie mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 8,3 Prozent liegt.

Insgesamt ergibt sich somit ein gemischtes Bild der Tidewater Midstream and Infrastructure-Aktie, mit positiven Fundamentaldaten und Analysteneinschätzungen, aber negativen Trends in der technischen Analyse und der Dividendenpolitik.

Tidewater Midstream and Infrastructure kaufen, halten oder verkaufen?

