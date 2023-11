Tidewater Midstream and Infrastructure Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Die Tidewater Midstream And Infrastructure-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten erhielt das Unternehmen 6 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 6,21 CAD, was einem Aufwärtspotential von 514,57 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Tidewater Midstream And Infrastructure-Aktie bei 1,01 CAD liegt, was einer Entfernung von +4,12 Prozent vom GD200 (0,97 CAD) entspricht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1 CAD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Tidewater Midstream And Infrastructure-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,78 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche ergibt sich eine Underperformance von -10,17 Prozent. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie mit einer Performance von -10,17 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tidewater Midstream And Infrastructure steht bei 14,29, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 52 und zeigt eine neutrale Situation an, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in dieser Kategorie führt.