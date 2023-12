Tidewater Midstream and Infrastructure Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Der Aktienkurs von Tidewater Midstream And Infrastructure hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor eine Rendite von 4,31 Prozent erzielt, was um mehr als 5 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -0,26 Prozent, wobei Tidewater Midstream And Infrastructure mit 4,57 Prozent auch hier deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ist der Kurs von Tidewater Midstream And Infrastructure mit 1,03 CAD inzwischen um +4,04 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung hingegen "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +7,29 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

In der fundamentalen Analyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 33, was bedeutet, dass die Börse 33,48 Euro für jeden Euro Gewinn von Tidewater Midstream And Infrastructure zahlt. Dieser Wert liegt um 50 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 67, wodurch die Aktie als unterbewertet eingestuft wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt sich, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Tidewater Midstream And Infrastructure-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.