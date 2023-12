Tidewater Midstream and Infrastructure Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Tidewater Midstream And Infrastructure ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die langfristige Meinung der Analysten zu Tidewater Midstream And Infrastructure ist ebenfalls positiv, mit 5 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Es gab im letzten Monat keine Updates von Analysten. Das Kursziel der Analysten liegt bei 7,01 CAD, was einem Potenzial von 615,14 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie von den Analysten positiv bewertet.

Die Dividendenrendite von Tidewater Midstream And Infrastructure liegt derzeit bei 3,88 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 73,79 % liegt. Daher wird die Dividende als schlecht eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs bei 0,96 CAD, während der aktuelle Kurs bei 0,98 CAD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +2,08 %, was als neutral bewertet wird. Der GD50 liegt bei 0,99 CAD, was einer Distanz von -1,01 % entspricht und ebenfalls als neutral bewertet wird.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung der Aktie basierend auf der technischen Analyse.