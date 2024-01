Tidewater Midstream and Infrastructure Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die Tidewater Midstream And Infrastructure-Aktie hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 3,88 Prozent, was 93,43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 6 Analystenbewertungen für die Tidewater Midstream And Infrastructure-Aktie abgegeben, wovon 5 Bewertungen als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft wurden. Dies ergibt ein insgesamt positives Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 7,01 CAD, was ein Potential von 593,89 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs (1,01 CAD) bedeutet. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Hinsichtlich des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) liegt die Tidewater Midstream And Infrastructure-Aktie mit einem Wert von 33,48 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Dies bedeutet, dass die Aktie aufgrund des niedrigen KGV als "günstig" betrachtet werden kann und somit auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die Aktie.