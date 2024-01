Tidewater Midstream and Infrastructure Aktie: Was für ein Erfolg!

Tidewater Midstream And Infrastructure hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 6 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", bestehend aus 5 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Tidewater Midstream And Infrastructure. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 7,01 CAD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 573,88 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die Stimmung zu Tidewater Midstream And Infrastructure kann neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung beeinflusst werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen überprüft und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Tidewater Midstream And Infrastructure derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Der Unterschied beträgt 93,37 Prozentpunkte, was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tidewater Midstream And Infrastructure beträgt 33, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" im Durchschnitt ein KGV von 43 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.