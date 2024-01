Tidewater Midstream and Infrastructure Aktie: Jetzt aber!

Die Tidewater Midstream And Infrastructure-Aktie hat eine Dividendenrendite von 3,88 Prozent, was 71,07 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Aktie bei 0,96 CAD, was als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 1,06 CAD aus dem Handel ging, ein Abstand von +10,42 Prozent. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage beträgt 0,99 CAD, was einer Differenz von +7,07 Prozent entspricht, und somit auch als "Gut" signalisiert wird. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Tidewater Midstream And Infrastructure liegt bei 12,5, was als überverkauft betrachtet wird und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 für die Tidewater Midstream And Infrastructure bewegt sich bei 36, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Gut".

Im fundamentalen Bereich hat die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 33,48, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".