Tidewater Midstream and Infrastructure Aktie: Alles kein Problem!

Die Tidewater Midstream And Infrastructure-Aktie zeigt sich derzeit in technischer Hinsicht solide. Der aktuelle Kurs von 1,03 CAD liegt mit einer Entfernung von +7,29 Prozent vom GD200 (0,96 CAD) im "Gut"-Bereich. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,99 CAD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +4,04 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tidewater Midstream And Infrastructure-Aktie liegt bei 35,29, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Für 25 Tage beläuft sich der RSI25 auf 38,89, was ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Tidewater Midstream And Infrastructure ist derzeit positiv. In den sozialen Medien wurden mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht, und der Meinungsmarkt hat sich insbesondere mit den positiven Themen rund um das Unternehmen befasst. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In fundamentalen Aspekten zeigt sich die Tidewater Midstream And Infrastructure-Aktie derzeit ebenfalls solide. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 33,48, was 51 Prozent weniger ist als vergleichbare Werte in der Branche. Im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 67, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.