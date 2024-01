Tidewater Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Tidewater":

Die Tidewater-Aktie wurde in einer technischen Analyse untersucht, die den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dabei wurde festgestellt, dass der aktuelle Wert des gleitenden Durchschnitts bei 57,02 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 72,11 USD lag, was einem Unterschied von +26,46 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt einen positiven Trend, da der letzte Schlusskurs (+12,81 Prozent) über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Analyse wird die Tidewater-Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Des Weiteren wurde die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien untersucht, wobei festgestellt wurde, dass die Meinungen überwiegend positiv waren. Daher wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Tidewater-Aktie beträgt 33,59, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 29,81, was für 25 Tage eine Einstufung als "Gut" ergibt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Zusätzlich wurde die langfristige Kommunikation im Netz über die Tidewater-Aktie analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität im Netz eher schwach war, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" in diesem Bereich führt. Allerdings wurde eine positive Änderung in der Stimmungsänderung identifiziert, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut"-Wert führt. Somit wird die Tidewater-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.