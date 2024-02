Tidewater Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "Tidewater":

Der Aktienkurs von Tidewater wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energiesektor als sehr positiv bewertet. Mit einer Rendite von 50,05 Prozent liegt Tidewater um mehr als 22 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 28,45 Prozent. Auch die Analyse von Experten zeigt eine positive Tendenz, da 5 Analysten die Aktie positiv bewerten, während 0 neutral und 0 negativ eingestuft haben. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls als positiv bewertet, da in den letzten Monat 2 Analysten sie als "Gut" einstuften. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 84,33 USD, was einer 24,09-prozentigen Steigerung des Aktienkurses entspricht.

Eine weitere positive Bewertung ergibt sich aus dem Anleger-Sentiment, das anhand von Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien ermittelt wird. In den letzten zwei Wochen wurden über Tidewater hauptsächlich positive Diskussionen geführt, was zu einer insgesamt guten Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Signale, da der aktuelle Schlusskurs von 67,96 USD sowohl über dem 50- als auch dem 200-Tage-Durchschnitt liegt. Somit wird die Tidewater-Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating bewertet, basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Tidewater aktuell starke Performance- und Sentiment-Bewertungen aufweist, die auf eine positive Entwicklung der Aktie hindeuten.