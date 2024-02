Tidewater Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die Aktie der Tidewater wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt positiv bewertet. Von insgesamt 5 Gut-Bewertungen, 0 Neutral-Bewertungen und 0 Schlecht-Bewertungen leiten die Analysten eine langfristige Einstufung als "Gut" ab. Auch für den letzten Monat ergaben qualifizierte Analysen eine Einschätzung von 2 Gut-Bewertungen, 0 Neutral-Bewertungen und 0 Schlecht-Bewertungen, was auf kurzfristiger Basis eine Gesamteinschätzung als "Gut" ergibt.

Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie der Tidewater liegt bei 84,33 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 21,26 Prozent bedeutet, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 69,55 USD. Dies führt zu der Einstufung "Gut" basierend auf der Bewertung von Analysten.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt. Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich positiv entwickelt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Stärke der Diskussion hat ebenfalls zugenommen, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird.

Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von 50,05 Prozent erzielt, was 21,29 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung als "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Einschätzung führt.

Zusammenfassend ergibt sich aus der Bewertung von Analysten, Sentiment und Buzz, Branchenvergleich und Anleger-Stimmung insgesamt die Einschätzung als "Gut" für die Aktie der Tidewater.