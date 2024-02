Tidewater Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tidewater":

Die Aktienkurse von Tidewater lassen sich nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde in den sozialen Medien überwiegend positiv, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen in den sozialen Medien rund um Tidewater diskutiert.

Ein weiteres Analyseinstrument, der Relative Strength-Index (RSI), ergibt eine neutrale Einschätzung für die Tidewater-Aktie. Der RSI liegt bei 32,7 und der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 42,57.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Tidewater-Aktie insgesamt 5 Bewertungen von Analysten, die alle als "Gut" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 84,33 USD, was einem Aufwärtspotential von 20,37 Prozent entspricht.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien in Bezug auf Tidewater wurde als unterdurchschnittlich eingestuft, und die Rate der Stimmungsänderung erfuhren kaum Änderungen. Somit ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Analyse der Aktienkurse basierend auf verschiedenen Faktoren ergibt daher gemischte Einschätzungen, die von "Gut" bis "Schlecht" reichen.