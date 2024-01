Tibet Weixinkang Medicine Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Der Aktienkurs von Tibet Weixinkang Medicine hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -24,93 Prozent erzielt, was 22,93 Prozent unter dem Durchschnitt (-2 Prozent) des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt 0,29 Prozent, wobei Tibet Weixinkang Medicine aktuell 25,22 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tibet Weixinkang Medicine 19, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung seitens der Redaktion.

Die Dividendenrendite der Aktie beträgt 2,16 Prozent, was 0,66 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Arzneimittel, 1,5) liegt. Die Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion ist daher ebenfalls "Neutral". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Tibet Weixinkang Medicine in Bezug auf Aktienkurs, fundamentale Kennzahlen und Anleger-Stimmung insgesamt neutral bewertet wird.