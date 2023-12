Tibet Weixinkang Medicine Aktie: Was macht der Markt?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Tibet Weixinkang Medicine-Aktie beträgt derzeit 81, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch eine weniger volatile Situation und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Hier wird das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft, da es weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse des RSI somit ein "Schlecht"-Rating für die Tibet Weixinkang Medicine-Aktie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tibet Weixinkang Medicine bei 19, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Arzneimittel" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz, also die Stimmung rund um die Aktien, werden neben Analysen aus Bankhäusern auch anhand des langfristigen Stimmungsbilds unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Analyse der Tibet Weixinkang Medicine-Aktie ergibt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität sowie die Rate der Stimmungsänderung.

Schließlich weist Tibet Weixinkang Medicine derzeit eine Dividendenrendite von 2,16 % auf, was nur leicht höher ist als der Branchendurchschnitt von 1,48 %. Daraus ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.