Tibet Weixinkang Medicine Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die technische Analyse der Aktie von Tibet Weixinkang Medicine betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle Wert des RSI beträgt 47,62, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Einstufung für dieses Signal als "Neutral" betrachtet. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 51, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch auf dieser Basis lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Neutral".

Das Verhältnis zwischen Dividende und dem aktuellen Aktienkurs, die Dividendenrendite, liegt bei Tibet Weixinkang Medicine bei 3,48 Prozent und damit über dem Branchendurchschnitt von 1,7 Prozent in der "Arzneimittel"-Branche. Dies ergibt eine Differenz von +1,78 Prozent zur Branche. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Auch bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich ein neutraler Wert für Tibet Weixinkang Medicine. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering. Somit wird die Einschätzung für diesen Faktor ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tibet Weixinkang Medicine 15, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" als weder unterbewertet noch überbewertet betrachtet wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.