Tibet Weixinkang Medicine Aktie: Bitte nicht vergessen!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Tibet Weixinkang Medicine in den sozialen Medien. Aus diesem Grund wird die Aktie als "neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "neutral" Rating.

Die Dividendenrendite, die das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs misst, beträgt derzeit 2,16 Prozent und liegt damit 1,31 Prozent über dem Durchschnitt von 0,85 Prozent. Daher erhält Tibet Weixinkang Medicine eine "gut" Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

In technischer Hinsicht wird die Aktie von Tibet Weixinkang Medicine mit gemischten Bewertungen bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt um 14,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was zu einer "schlecht" Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt jedoch nur um 3,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "neutral" Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Tibet Weixinkang Medicine mit einer Rendite von -24,93 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 0,04 Prozent. Diese negative Entwicklung führt zu einer "schlecht" Bewertung in dieser Kategorie.