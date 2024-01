Tibet Weixinkang Medicine Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Die Tibet Weixinkang Medicine Aktie wird derzeit von Analysten als "Schlecht" eingestuft. Dies liegt daran, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 12,14 CNH verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 10,23 CNH liegt, was einem Abstand von -15,73 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) schneidet die Aktie mit -5,28 Prozent unter dem Niveau von 10,8 CNH schlecht ab, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls stabil, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Hinsichtlich der Dividendenrendite erhält Tibet Weixinkang Medicine eine "Gut"-Bewertung, da die aktuelle Dividendenrendite von 2,16 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie liegt.

Im Branchenvergleich zeigt die Tibet Weixinkang Medicine Aktie eine Unterperformance mit einer Rendite von -24,93 Prozent im vergangenen Jahr, was 23,36 Prozent unter dem Durchschnitt der Gesundheitspflege-Branche liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Arzneimittel" liegt die Aktie mit einer mittleren jährlichen Rendite von 0,51 Prozent um 25,44 Prozent darunter.

Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.