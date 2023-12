Tibet Water Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Aktie der Tibet Water als Neutral-Titel einzustufen ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7, der die Bewegungen der letzten sieben Tage misst, ergibt einen Wert von 84,38, was eine "Schlecht"-Empfehlung zur Folge hat. Der RSI25, der die Bewegungen der letzten 25 Tage misst, ergibt einen Wert von 50,38, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussionen in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Tibet Water in den letzten Tagen. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Tibet Water daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in Bezug auf Tibet Water in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von Tibet Water liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,64 %. Aufgrund der geringen Differenz von lediglich 3,64 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

