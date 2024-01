Tibet Water Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Tibet Water Aktie wird derzeit aufgrund der technischen Analyse als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,37 HKD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,255 HKD um -31,08 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,25 HKD, was einer Abweichung von +2 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert klassifiziert. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Tibet Water eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der "Getränke"-Branche liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tibet Water bei 87,84 liegt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 70,12 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überbewertet ist und daher als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" verzeichnet Tibet Water eine Rendite von -36,6 Prozent, was mehr als 24 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite der "Getränke"-Branche bei -10,33 Prozent, wobei Tibet Water mit 26,27 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.