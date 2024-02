Tibet Water Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

Die Aktie von Tibet Water wird einer eingehenden Analyse unterzogen, um ihre charttechnische Entwicklung sowie fundamentale und Branchenvergleiche zu bewerten. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt einen aktuellen Wert von 0,35 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,246 HKD liegt, was einem Unterschied von -29,71 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein Wert von 0,25 HKD, der nahe dem letzten Schlusskurs liegt (-1,6 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im fundamentalen Vergleich wird Tibet Water als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 87,84 liegt, was einem Abstand von 28 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 68,52 entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Der Branchenvergleich zeigt, dass Tibet Water in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -44,65 Prozent erzielte, während ähnliche Aktien aus der Getränke-Branche im Durchschnitt um -18,6 Prozent gefallen sind, was zu einer Underperformance von -26,05 Prozent führt. Auch im Vergleich zum Verbrauchsgüter-Sektor liegt die Rendite von Tibet Water um 26,43 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment für Tibet Water zeigt keine starken positiven oder negativen Ausschläge und löst insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".