Tibet Water Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den letzten Tagen wurde die Aktie von Tibet Water intensiv in den sozialen Medien diskutiert, wobei weder besonders positive noch negative Meinungen hervorstachen. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder positiv noch negativ mit Tibet Water, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Getränkebranche hat Tibet Water in den letzten 12 Monaten eine Performance von -36,6 Prozent erzielt, was eine Unterperformance von -23,97 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum Verbrauchsgütersektor lag die Rendite sogar 23,25 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Tibet Water bei 0,245 HKD, was -5,77 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage befindet sich der Kurs -35,53 Prozent vom gleitenden Durchschnitt entfernt, was zu einer insgesamt "schlechten" Einschätzung führt.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse weist Tibet Water derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 87 auf, was zeigt, dass die Börse 87,84 Euro für jeden Euro Gewinn von Tibet Water zahlt. Dies ist 26 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Getränkesektor liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 69, was darauf hindeutet, dass die Aktie überbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "schlecht" eingestuft wird.