Tibet Water Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Tibet Water wird nun anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 51,35 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Tibet Water-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einem 25-Tage-Zeitraum basiert, zeigt ebenfalls an, dass Tibet Water weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 60), und die Aktie erhält auch hierfür ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Tibet Water somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt unserer Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat Tibet Water mit einer Rendite von -36,6 Prozent eine deutlich schwächere Performance um mehr als 23 Prozent. Die "Getränke"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -12,34 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Tibet Water mit 24,26 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass sich die Stimmung für Tibet Water in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Tibet Water. Daher erhält die Aktie eine weitere "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Tibet Water mit 0 Prozent 3,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Getränke" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3% auf. Aus heutiger Sicht ist die Aktie daher im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.