Tibet Urban Development Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Tibet Urban Development And Investment wurde der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis berechnet. Der RSI7 liegt momentan bei 51,3 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 61,81 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Wertpapier daher eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Hier ergibt sich eine Abweichung von -16,91 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 11,51 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Tibet Urban Development And Investment zeigt sich eine stark schwankende Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Tibet Urban Development And Investment ist hingegen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Einschätzung für Tibet Urban Development And Investment, wobei sowohl neutrale als auch negative Bewertungen in verschiedenen Analysebereichen vorliegen.