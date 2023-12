Tibet Urban Development Aktie: Finger weg?

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Wahrnehmung von Aktien auf dem Markt. Diskussionen in den sozialen Medien können die Einschätzungen von Anlegern beeinflussen und sogar verändern. Bei Tibet Urban Development And Investment wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Tibet Urban Development And Investment wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Tibet Urban Development And Investment als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 88,76, was eine "Schlecht"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 58,59 liegt und eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking basierend auf dem Relative Strength-Index ist daher "Schlecht".

Die technische Analyse ergibt, dass die 200-Tage-Linie der Tibet Urban Development And Investment bei 13,22 CNH verläuft, was zu einer Einstufung "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 11,08 CNH aus dem Handel, was einen Abstand von -16,19 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt eine Differenz von -3,65 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse lautet daher "Neutral".