Tibet Tianlu Communications-Anleger machen nicht mehr mit!

In den letzten Wochen konnte bei Tibet Tianlu keine signifikante Veränderung in der Stimmung und im Buzz festgestellt werden. Das bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in Bezug auf das Unternehmen zeigt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den Diskussionen festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, da keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation festgestellt wurden. Die Anleger unterhielten sich weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Tibet Tianlu. Daher wird das Anleger-Sentiment als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt Tibet Tianlu mit einer Rendite von -10,96 Prozent mehr als 6 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -18,07 Prozent aufweist, liegt Tibet Tianlu mit 7,11 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage liegt Tibet Tianlu momentan bei 80,42 Punkten, was eine Überkaufung signalisiert. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt, dass Tibet Tianlu überkauft ist (Wert: 76,58), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält Tibet Tianlu insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

