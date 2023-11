Tibet Tianlu Communications Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Der Aktienkurs von Tibet Tianlu hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 43,95 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt nur um 0,24 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Tibet Tianlu im Branchenvergleich eine Outperformance von +43,71 Prozent erzielt hat. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei lediglich 0,91 Prozent, während Tibet Tianlu mit 43,04 Prozent darüber lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bewerten, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Tibet Tianlu liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 77,05 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Tibet Tianlu daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für Tibet Tianlu beträgt aktuell 4,75 CNH, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 5,55 CNH liegt (+16,84 Prozent Abweichung). Auf dieser Basis erhält Tibet Tianlu eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,36 CNH, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs nur um +3,54 Prozent abweicht. Auf dieser Basis erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Tibet Tianlu auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung bei Tibet Tianlu in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung der Anleger-Stimmung für Tibet Tianlu.