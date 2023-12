Tibet Tianlu Communications Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Tibet Tianlu in den vergangenen Wochen relativ stabil geblieben ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Tibet Tianlu vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Basis ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Ein Blick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Tibet Tianlu derzeit auf 7-Tage-Basis als überkauft gilt und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da hier weder überkauft noch -verkauft vorliegt.

Die technische Analyse mittels des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Tibet Tianlu-Aktie zeigt, dass auf Basis der letzten 200 Handelstage eine positive Entwicklung zu verzeichnen ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der Nähe des letzten Schlusskurses zum gleitenden Durchschnitt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt lässt sich also eine positive Einschätzung des Unternehmens Tibet Tianlu aus den verschiedenen Analysen ableiten.

