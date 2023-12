Tibet Tianlu Communications Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie von Tibet Tianlu war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Negative Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien haben dazu geführt, dass die Anleger heute eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie abgeben.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Tibet Tianlu-Aktie am letzten Handelstag bei 5,03 CNH lag, was einem Unterschied von +3,93 Prozent im Vergleich zum Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage von 4,84 CNH entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Des Weiteren wird der 50-Tages-Durchschnitt im Rahmen der Charttechnik analysiert, und dieser beträgt aktuell 5,45 CNH. Da der letzte Schlusskurs darunter liegt, wird auch hier eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie vergeben.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt einen Wert von 66 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt einen Wert von 71,5, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt gemischte Ergebnisse. Während die Diskussionsintensität als positiv bewertet wird, zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Aktie führt.

Insgesamt erhält Tibet Tianlu daher auf Basis des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und des Relative Strength-Index eine "Schlecht"-Bewertung.

